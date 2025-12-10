- У них вообще нападающих нет, это проблема. Был бы у них Даку или Кордоба, они бы сейчас тоже на первом месте шли, и "Краснодар", если бы таких нападающих не было, ниже был. Завершителя нет, поэтому у них проблемы, - сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Напомним, центральный матч 18-го тура РПЛ, в котором "Краснодар" принимал у себя дома московский ЦСКА, состоялся в воскресенье, 7 декабря. Игра проходила на стадионе "Ozon Арена" и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.
На данный момент ЦСКА идет на четвертом месте в таблице РПЛ с 36 очками.
Бубнов назвал главную проблему у ЦСКА
Фото: "Чемпионат"