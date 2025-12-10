Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Юнион
2 - 3 2 3
МарсельЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
СлавияЗавершен
Аталанта
2 - 1 2 1
ЧелсиЗавершен
ПСВ
2 - 3 2 3
АтлетикоЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ГалатасарайЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен

Бубнов назвал главную проблему у ЦСКА

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов назвал проблемную позицию у московского ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
- У них вообще нападающих нет, это проблема. Был бы у них Даку или Кордоба, они бы сейчас тоже на первом месте шли, и "Краснодар", если бы таких нападающих не было, ниже был. Завершителя нет, поэтому у них проблемы, - сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Напомним, центральный матч 18-го тура РПЛ, в котором "Краснодар" принимал у себя дома московский ЦСКА, состоялся в воскресенье, 7 декабря. Игра проходила на стадионе "Ozon Арена" и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.

На данный момент ЦСКА идет на четвертом месте в таблице РПЛ с 36 очками.

