Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

В махачкалинском "Динамо" высказались о поисках нового тренера

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о поиске нового главного тренера.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Естественно есть много людей, с кем мы работали лично, кого мы знаем, за кем следим. Футбольный мир не настолько широк. Поэтому думаю, какие-то назначения будут ожидаемыми", - приводит слова Газизова "СЭ".

В 18 туре Российской Премьер-Лиги махачкалинское "Динамо" на домашнем стадионе уступило "Пари НН" со счетом 0:1. После этой встречи Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинцев. Вчера, 9 декабря, руководство клуба приняло отставку специалиста - Биджиев работал в клубе с февраля 2024 года.

По итогам 18 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 13 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится