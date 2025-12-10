В махачкалинском "Динамо" высказались о поисках нового тренера

"Естественно есть много людей, с кем мы работали лично, кого мы знаем, за кем следим. Футбольный мир не настолько широк. Поэтому думаю, какие-то назначения будут ожидаемыми", - приводит слова Газизова "СЭ".
В 18 туре Российской Премьер-Лиги махачкалинское "Динамо" на домашнем стадионе уступило "Пари НН" со счетом 0:1. После этой встречи Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинцев. Вчера, 9 декабря, руководство клуба приняло отставку специалиста - Биджиев работал в клубе с февраля 2024 года.
По итогам 18 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 13 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками в своем активе.
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о поиске нового главного тренера.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала