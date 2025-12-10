Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Полузащитник "Локомотива" Карпукас: "Зенит" - явный претендент на чемпионство в РПЛ

Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас рассказал, кого из команд видит основным конкурентом в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мне кажется, "Зенит" набрал хорошую форму. Питерцы показывают достаточно качественный футбол, набирают очки. Наверное, они — явные претенденты на золото. Остальные примерно на одинаковом уровне", - цитирует Карпукаса "Известия".

После 18 сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 3 балла.

Петербургский "Зенит" занимает второе место в таблице с 39 баллами. По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, петербуржцы завоевали серебряные медали чемпионата страны.

