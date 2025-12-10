Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Ещенко: "Балтика" не будет претендентом на чемпионство в РПЛ

Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко оценил текущие результаты калининградской "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"
"Балтика" не будет претендентом на победу в РПЛ. Почему? Я даже отвечать на этот вопрос не буду. "Зенит", ЦСКА и "Краснодар" сильнее "Балтики". Она уже преподнесла сюрприз всей Российской Премьер-Лиге, но за чемпионство бороться не сможет", - цитирует Ещенко Metaratings.

После 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.

Напомним, что по итогам прошлого сезона калининградцы стали чемпионами Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ. В 19 туре Российской Премьер-Лиги "Балтика" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом". "Краснодар" является действующим чемпионом страны - по итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева впервые в истории завоевала трофей, прервав гегемонию петербуржцев.

