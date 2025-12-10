Ещенко: "Балтика" не будет претендентом на чемпионство в РПЛ

"Балтика" не будет претендентом на победу в РПЛ. Почему? Я даже отвечать на этот вопрос не буду. "Зенит", ЦСКА и "Краснодар" сильнее "Балтики". Она уже преподнесла сюрприз всей Российской Премьер-Лиге, но за чемпионство бороться не сможет", - цитирует Ещенко Metaratings.
После 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.
Напомним, что по итогам прошлого сезона калининградцы стали чемпионами Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ. В 19 туре Российской Премьер-Лиги "Балтика" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом". "Краснодар" является действующим чемпионом страны - по итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева впервые в истории завоевала трофей, прервав гегемонию петербуржцев.
Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко оценил текущие результаты калининградской "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"