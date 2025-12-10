"Временами смотреть тяжело". Экс-тренер "Спартака" - о "Зените"

"Футбол "Зенита" нельзя назвать доминирующим. Нет какого-то вау-эффекта. Временами на игру команды смотреть тяжело. Но они добиваются цели, побеждают. Не уверен, что "Зенит" был бы на втором месте в таблице, будь у них другой тренер, а не Семак", - сказал Слишкович в подкасте "Чемпионата" "Премьер-лига несправедливости".
Владимир Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера "Спартака", а также главным тренером "Оренбурга" - осенью текущего года специалист ушел в отставку с поста главного тренера оренбуржцев.
После 18 сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 1 балл. По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата России.