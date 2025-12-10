Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

"Временами смотреть тяжело". Экс-тренер "Спартака" - о "Зените"

Бывший тренер московского "Спартака" Владимир Слишкович высказался об игре петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Футбол "Зенита" нельзя назвать доминирующим. Нет какого-то вау-эффекта. Временами на игру команды смотреть тяжело. Но они добиваются цели, побеждают. Не уверен, что "Зенит" был бы на втором месте в таблице, будь у них другой тренер, а не Семак", - сказал Слишкович в подкасте "Чемпионата" "Премьер-лига несправедливости".

Владимир Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера "Спартака", а также главным тренером "Оренбурга" - осенью текущего года специалист ушел в отставку с поста главного тренера оренбуржцев.

После 18 сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 1 балл. По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата России.

