Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

РФС утвердил даты следующих матчей Кубка России

Пресс-служба РФС опубликовала календарь матчей полуфинала Пути РПЛ и встреч второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России.


Первые матчи Кубка России состоятся 3 марта. Заключительные игры запланированы на 7 мая 2026 года. Напомним, по итогам первой части сезона, в полуфинал Пути РПЛ Кубка России вышли "Краснодар", ЦСКА, "Спартак" и московское "Динамо". "Локомотив", "Зенит", "Оренбург", "Ростов", "Ростов", "Крылья Советов" и "Динамо" из Махачкалы вылетели в Путь регионов турнира.

В турнирной таблице РПЛ лидирует "Краснодар, набравший 40 очков за 18 туров чемпионата России. Второе место занимает "Зенит", уступая одно очко. На третьей строчке расположился московский "Локомотив" (37 очков).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится