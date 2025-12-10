РФС утвердил даты следующих матчей Кубка России
Пресс-служба РФС опубликовала календарь матчей полуфинала Пути РПЛ и встреч второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России.
Первые матчи Кубка России состоятся 3 марта. Заключительные игры запланированы на 7 мая 2026 года. Напомним, по итогам первой части сезона, в полуфинал Пути РПЛ Кубка России вышли "Краснодар", ЦСКА, "Спартак" и московское "Динамо". "Локомотив", "Зенит", "Оренбург", "Ростов", "Ростов", "Крылья Советов" и "Динамо" из Махачкалы вылетели в Путь регионов турнира.
В турнирной таблице РПЛ лидирует "Краснодар, набравший 40 очков за 18 туров чемпионата России. Второе место занимает "Зенит", уступая одно очко. На третьей строчке расположился московский "Локомотив" (37 очков).