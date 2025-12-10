Тарханов назвал российского футболиста, которого считает лучшим нападающим

"Тюкавин уже набрал форму? Он интересный футболист. Он, может, еще не набрал форму, но уже неплохо выглядит. Он самый сильный русский нападающий на сегодняшний день", - цитирует Тарханова "Матч ТВ".
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. Напомним, что в марте форвард получил повреждение - у него был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Игрок бело-голубых вернулся на футбольное поле в сентябре текущего года.
После 18 сыгранных туров бело-голубые располагаются на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 21 баллом в своем активе.
Российский тренер Александр Тарханов ответил на вопрос об игре форварда "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"