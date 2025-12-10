Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Тарханов назвал российского футболиста, которого считает лучшим нападающим

Российский тренер Александр Тарханов ответил на вопрос об игре форварда "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"Тюкавин уже набрал форму? Он интересный футболист. Он, может, еще не набрал форму, но уже неплохо выглядит. Он самый сильный русский нападающий на сегодняшний день", - цитирует Тарханова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. Напомним, что в марте форвард получил повреждение - у него был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Игрок бело-голубых вернулся на футбольное поле в сентябре текущего года.

После 18 сыгранных туров бело-голубые располагаются на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 21 баллом в своем активе.

