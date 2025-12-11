Терехин назвал лучшего российского форварда в 2025 году. Это не Тюкавин

"Воробьев. Он забивает за "Локомотив", вносит важный вклад в игру команды. Тюкавин после травмы. А так еще Ваньку Сергеева отмечу. Я скептически относился к его он переходу в "Динамо", но он все доказал. В каждой игре создает, забивает, поэтому он еще", - приводит слова Терехина "Матч ТВ".
В сезоне-2025/26 Дмитрий Воробьев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 21 матч и отметился 10 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На счету нападающего 3 матча в составе сборной России и 1 забитый гол.
После 18 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37 набранными очками в своем активе. "Железнодорожники" отстают от лидирующего "Краснодара" на 3 балла.
Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин назвал лучшего российского нападающего в 2025 году.
Фото: ФК "Локомотив"