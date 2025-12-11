Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Новости
Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Терехин назвал лучшего российского форварда в 2025 году. Это не Тюкавин

Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин назвал лучшего российского нападающего в 2025 году.
Фото: ФК "Локомотив"
"Воробьев. Он забивает за "Локомотив", вносит важный вклад в игру команды. Тюкавин после травмы. А так еще Ваньку Сергеева отмечу. Я скептически относился к его он переходу в "Динамо", но он все доказал. В каждой игре создает, забивает, поэтому он еще", - приводит слова Терехина "Матч ТВ".

В сезоне-2025/26 Дмитрий Воробьев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 21 матч и отметился 10 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На счету нападающего 3 матча в составе сборной России и 1 забитый гол.

После 18 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37 набранными очками в своем активе. "Железнодорожники" отстают от лидирующего "Краснодара" на 3 балла.

