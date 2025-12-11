"Мусаев много в себе копается". Попов - об игре форварда ЦСКА

"Я не то что разочарован Мусаевым, это пока его уровень. Он не может играть в команде, которая борется за чемпионство. Пока что он не готов реализовывать каждый второй момент. Ему еще нужно много работать над собой. Как говорит [Фабио] Челестини, Тамерлан много в себе копается, а это один из признаков, что человек, возможно, не станет хорошим футболистом", - цитирует Попова "Матч ТВ".
В текущем сезоне Тамерлан Мусаев провел за ЦСКА во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего форварда в 3,5 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 36 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.
Экс-игрок "Рубина" Алексей Попов высказался об игре форварда ЦСКА Тамерлана Мусаева.
