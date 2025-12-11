Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

"Мусаев много в себе копается". Попов - об игре форварда ЦСКА

Экс-игрок "Рубина" Алексей Попов высказался об игре форварда ЦСКА Тамерлана Мусаева.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я не то что разочарован Мусаевым, это пока его уровень. Он не может играть в команде, которая борется за чемпионство. Пока что он не готов реализовывать каждый второй момент. Ему еще нужно много работать над собой. Как говорит [Фабио] Челестини, Тамерлан много в себе копается, а это один из признаков, что человек, возможно, не станет хорошим футболистом", - цитирует Попова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Тамерлан Мусаев провел за ЦСКА во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего форварда в 3,5 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 36 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

