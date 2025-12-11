Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Слишкович рассказал, что может измениться в ЦСКА с приходом Баринова

Экс-тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович высказался о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
"По поводу возможного прихода Баринова — игрок такого уровня даёт больше агрессии, больше лидерских качеств. Возможно, это моё предположение, трансфер такого игрока даст больше свободы Облякову. Возможно, освобождённый от оборонительной работы Обляков будет давать более качественные передачи на тех же Мусаева и Алеррандро и у них появится больше возможностей для голов", - сказал Слишкович в подкасте "Чемпионата" "Премьер-лига несправедливости".

Напомним, что контракт полузащитника Дмитрия Баринова с московским "Локомотивом" рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что футболист не будет продлевать соглашение с клубом и покинет стан "железнодорожников" на правах свободного агента. Журналист Иван Карпов сообщал, что Баринов продолжит карьеру в ЦСКА - трансфер может состояться уже этой зимой.

Всего Дмитрий Баринов провел за "Локомотив" во всех турнирах 274 матча и записал на свой счет 13 забитых мячей и 27 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 9 миллионов евро.

