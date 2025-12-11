Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Губерниев высказался о возможном уходе Баринова из "Локомотива"

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с контрактом футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: Global Look Press
"Локомотив", конечно, заинтересован в продлении, иначе предложения не было бы. Баринов - один из многолетних лидеров команды, состоявшийся футболист. Но насильно мил не будешь. Здесь Баринов принимает решение, а все остальное - переговорный процесс", - сказал Губерниев "СЭ".

Дмитрий Баринов выступает за основной состав московского "Локомотива" с 2015 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел за клуб 24 матча, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 29-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

На данный момент "Локомотив" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти матчах.

