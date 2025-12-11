Габулов: болельщики ЦСКА ждут, что этот сезон будет ещё более успешным

- Надо оценивать деятельность клуба и команды по итогам сезона. Прошлый сезон был успешным. Все болельщики ЦСКА ждут, что этот сезон будет ещё более успешным. Но, как говорится, весна покажет и май покажет, - сказал Габулов "Чемпионату".
В прошлом сезон московский ЦСКА под руководством Марко Николича стал бронзовым призером РПЛ и обладателем Кубка России.
В текущем сезоне подопечные Фабио Челестини располагаются на четвертом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 18 сыгранных матчах.
Бывший вратарь ЦСКА Владимир Габулов оценил перспективы "армейцев" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА