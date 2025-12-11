- Считаю лучшим игроком нашего чемпионата по итогам осеннего отрезка Кордобу из "Краснодара". Он может превратить любой вынос вперед в гол, у него прекрасное индивидуальное мастерство, - сказал Лепехин "Матч ТВ".
В текущем сезоне Кордоба провел в РПЛ 16 матчей, забив 8 голов и отдав 4 голевые передачи.
На данный момент "Краснодар" под руководством Мурада Мусаева занимает первое место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 40 очков в 18 сыгранных матчах.
Лепехин назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ
