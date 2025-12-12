По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги "Спартак" с 29 очками располагается на 6-м месте турнирной таблицы.
"Спартак" раньше славился быстрыми короткими передачами. Сейчас команда добивается результата за счет индивидуальных качеств футболистов. Не чувствуется общей стратегии, нет рисунка. У той же "Балтики" он есть, у "Рубина" нет результатов, но почерк есть. Развития и почерка на поле у "Спартака" не видно", — сказал Березовский "Чемпионату".
Отставание "Спартака" от лидера РПЛ "Краснодара" по итогам первого отрезка чемпионата России составляет 11 очков. В Кубке России команда вышла в 1/2 финала Пути РПЛ, где сыграет с московским "Динамо".
Березовский рассказал, чего нет у "Спартака" в отличие от других клубов РПЛ
Бывший вратарь "Зенита" и московского "Динамо" Роман Березовский рассказал, чего не хватало "Спартаку" в первой части сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Спартак"