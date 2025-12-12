Матчи Скрыть

Березовский назвал лучших вратарей в первой части сезона РПЛ

Бывший вратарь "Динамо" и сборной Армении Роман Березовский назвал лучших голкиперов первой части сезона в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"Если смотреть на статистику, отметил бы вратаря "Балтики". Бориско за столько туров пропустил мало мячей. Результаты — заслуга всех ребят, но вратарь подчищает, вдохновляет команду в нужный момент. Не будем забывать и об Агкацеве — стабильно проводит сезон. Ну и Акинфеев", — приводит слова Березовского "Чемпионат".

Голкипер "Балтики" Максим Бориско провел 12 "сухих" матчей за 18 туров РПЛ. На счету Станислава Агкацева – 9 матчей "на ноль" за "Краснодар". Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выступил в 14-ти встречах, из которых 5 провел "на ноль".

"Балтика" по итогам осенней части сезона набрала 35 очков и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирующий "Краснодар" записал в свой актив 40 очков. ЦСКА идет на четвертом месте с 36 очками.

