Колосков: для юниоров ничего не изменится, несмотря на решение МОК

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил решение Международного олимпийского комитета по юниорским соревнованиям.
Фото: РФС
Ранее МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским спортсменам-юниорам и им вновь разрешено выступать под национальной символикой — с флагом и гимном. Отмена рекомендации также распространяется на юношеские сборные России по футболу, но о допуске команд объявлено пока не было.

"Нет, для юниоров в футболе ничего не изменится, потому что окончательное решение по допуску принимает ФИФА и УЕФА. В футболе возвращение пока невозможно, потому что два года назад на исполкоме УЕФА Чеферин и Инфантино заявляли, что до конца СВО наши команды не будут допущены к соревнованиям, в том числе и юниоры. То, что МОК дал рекомендацию — хороший знак для других федераций, и для футбола в том числе", — передает слова Колоскова "Советский спорт".

Напомним, российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.

