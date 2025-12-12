Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
22:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Анже
22:45
НантНе начат

Гасилин – о Сперцяне: он перерос наш чемпионат, ему надо уезжать в Европу

Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин высказался об уровне полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: "Матч ТВ"
"Эдик Сперцян столько лет держит уровень. Считаю, он перерос наш чемпионат, ему надо уезжать в Европу", — приводит слова Гасилина "Матч ТВ".

Сперцян в текущем сезоне провел 18 матчей Российской Премьер-лиги за "Краснодар", в которых записал на свой счет 8 забитых мячей и 12 результативных передач. Он является лидером в гонке ассистентов РПЛ с двукратным превосходством от ближайшего последователя Алексея Батракова, на счету которого 6 пасов.

"Краснодар" за 18 туров РПЛ набрал 40 очков и на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

