"Эдик Сперцян столько лет держит уровень. Считаю, он перерос наш чемпионат, ему надо уезжать в Европу", — приводит слова Гасилина "Матч ТВ".
Сперцян в текущем сезоне провел 18 матчей Российской Премьер-лиги за "Краснодар", в которых записал на свой счет 8 забитых мячей и 12 результативных передач. Он является лидером в гонке ассистентов РПЛ с двукратным превосходством от ближайшего последователя Алексея Батракова, на счету которого 6 пасов.
"Краснодар" за 18 туров РПЛ набрал 40 очков и на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.
Гасилин – о Сперцяне: он перерос наш чемпионат, ему надо уезжать в Европу
Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин высказался об уровне полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: "Матч ТВ"