Агент Сауся ответил на вопрос о встрече со спортдиректором "Спартака"

Ранее об этой встрече сообщал Metaratings.
"Спортдиректор "Спартака" встречался с представителями Сауся? Я не буду это комментировать. Лучше спросить у Кахигао", — передает слова Талаева "Чемпионат".
В текущем сезоне Владислав Саусь провел за "Балтику" 19 матчей, в которых забил один гол и отдал 2 результативных паса. Контракт Сауся с калининградским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,2 млн евро.
По итогам первой части сезона 2025/2026 "Балтика" с 35 очками располагается на 5-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, "Спартак" с 29 баллами занимает 6-ю строчку.
