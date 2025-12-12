Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Реал Сосьедад
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Лечче
22:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Унион
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Анже
22:45
НантНе начат

Агент Сауся ответил на вопрос о встрече со спортдиректором "Спартака"

Андрей Талаев, агент полузащитника "Балтики" Владислава Сауся, прокомментировал информацию о том, что встречался со спортивным директором "Спартака" Франсисом Кахигао.
Фото: ФК "Балтика"
Ранее об этой встрече сообщал Metaratings.

"Спортдиректор "Спартака" встречался с представителями Сауся? Я не буду это комментировать. Лучше спросить у Кахигао", — передает слова Талаева "Чемпионат".

В текущем сезоне Владислав Саусь провел за "Балтику" 19 матчей, в которых забил один гол и отдал 2 результативных паса. Контракт Сауся с калининградским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,2 млн евро.

По итогам первой части сезона 2025/2026 "Балтика" с 35 очками располагается на 5-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, "Спартак" с 29 баллами занимает 6-ю строчку.

