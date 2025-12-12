Корнаухов: открытие – это Бориско из "Балтики"

"Открытие — это, конечно же, Максим Бориско из "Балтики". Человек заслуживает внимания, заслуживает того, чтобы о нем говорили. Потому что очень качественная игра и руководство обороной", — приводит слова Корнаухова "Матч ТВ".
Максим Бориско в текущем сезоне принял участие в 18 встречах за "Балтику", 12 из которых провел "на ноль", а также пропустил семь мячей. В ноябре 25-летний голкипер впервые в карьере получил вызов в сборную России.
После 18-ти туров чемпионата России "Балтика" набрала 35 очков и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице. Команда из Калининграда проведет первый после зимней паузы матч 27 февраля с "Зенитом". Встреча 19-го тура РПЛ состоится в Санкт-Петербурге.
Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов назвал лучшего вратаря по итогам первой части сезона РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"