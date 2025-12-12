Агент Сауся не исключил уход футболиста из "Балтики" зимой

Андрей Талаев, агент полузащитника "Балтики" Владислава Сауся, ответил на вопрос о том, может ли футболист покинуть команду этой зимой.

Фото: ФК "Балтика"





В текущем сезоне Владислав Саусь провел за "Балтику" 19 матчей, в которых забил один мяч и отдал 2 результативные передачи. Контракт Сауся с калининградским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,2 млн евро. "Клубы, которым интересен Саусь уже зимой, есть. Но этого мало — нужно договориться с "Балтикой". Если получится, возможно, он перейдет куда-то. Но, насколько я знаю, "Балтика" не планирует отпускать Владислава зимой", — отметил Талаев в беседе с "Чемпионатом"