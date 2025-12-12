Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
22:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Анже
22:45
НантНе начат

Вьештица выделил главного претендента на победу в РПЛ

Бывший защитник "Зенита", "Ростова" и "Шинника" Милан Вьештица выделил главного претендента на победу в Российской Премьер-Лиге сезона 2025/2026.
"Зенит" — главный претендент на победу в РПЛ. У него есть чемпионский опыт, и это выгодно отличает клуб от конкурентов. Старт сезона у "Зенита" не задался, но тренер нашел выход из ситуации. Сейчас команда показывает игру, которая может привести к чемпионству", — сказал Вьештица в беседе с Metaratings.

Милан Вьештица выступал за "Зенит" с 2002 по 2006 год, провел в составе команды 94 матча, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи, выиграв с сине-бело-голубыми Кубок Премьер-лиги (2003).

По итогам 18 туров сезона 2025/2026 питерцы с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера "Краснодара" на один балл.

