Вьештица выделил главного претендента на победу в РПЛ

"Зенит" — главный претендент на победу в РПЛ. У него есть чемпионский опыт, и это выгодно отличает клуб от конкурентов. Старт сезона у "Зенита" не задался, но тренер нашел выход из ситуации. Сейчас команда показывает игру, которая может привести к чемпионству", — сказал Вьештица в беседе с Metaratings.
Милан Вьештица выступал за "Зенит" с 2002 по 2006 год, провел в составе команды 94 матча, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи, выиграв с сине-бело-голубыми Кубок Премьер-лиги (2003).
По итогам 18 туров сезона 2025/2026 питерцы с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера "Краснодара" на один балл.
Бывший защитник "Зенита", "Ростова" и "Шинника" Милан Вьештица выделил главного претендента на победу в Российской Премьер-Лиге сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Зенит"