Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
22:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Анже
22:45
НантНе начат

Капитан "Динамо" – о результатах команды: есть над чем подумать в отпуске

Полузащитник и капитан "Динамо" Даниил Фомин прокомментировал результаты своей команды в первой части сезона РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"Конечно, оценка неудовлетворительная. Рассчитывали, что будем находиться повыше в турнирной таблице. Есть над чем подумать в отпуске. На сборах надо очень хорошо подготовиться к весенней части сезона. У нас ещё есть Кубок, где надо проходить дальше. И есть что исправлять в турнирной таблице чемпионата", — приводят слова Фомина "Известия".

После осенней части сезона "Динамо" набрало 21 очко и ушло на зимний перерыв на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.

17 ноября команду покинул Валерий Карпин, который занимал пост главного тренера с лета 2025 года. "Динамо" временно руководит Ролан Гусев, вместе с которым бело-голубые провели четыре встречи: среди них – одна победа, два поражения и одна ничья. В 19-м туре чемпионата России "Динамо" сыграет с "Крыльями Советов" 1 марта.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится