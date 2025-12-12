Капитан "Динамо" – о результатах команды: есть над чем подумать в отпуске

"Конечно, оценка неудовлетворительная. Рассчитывали, что будем находиться повыше в турнирной таблице. Есть над чем подумать в отпуске. На сборах надо очень хорошо подготовиться к весенней части сезона. У нас ещё есть Кубок, где надо проходить дальше. И есть что исправлять в турнирной таблице чемпионата", — приводят слова Фомина "Известия".
После осенней части сезона "Динамо" набрало 21 очко и ушло на зимний перерыв на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.
17 ноября команду покинул Валерий Карпин, который занимал пост главного тренера с лета 2025 года. "Динамо" временно руководит Ролан Гусев, вместе с которым бело-голубые провели четыре встречи: среди них – одна победа, два поражения и одна ничья. В 19-м туре чемпионата России "Динамо" сыграет с "Крыльями Советов" 1 марта.
Полузащитник и капитан "Динамо" Даниил Фомин прокомментировал результаты своей команды в первой части сезона РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"