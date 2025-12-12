Модрич рассказал, за какую команду болел в детстве

В итальянскую команду Модрич перешел этим летом на правах свободного агента после истечения срока действия контракта с мадридским "Реалом".
"Я счастлив, потому что играю за самый большой итальянский клуб. Наслаждаюсь каждым днем, когда нахожусь в Милане и надеваю футболку "россонери". Я никогда не думал, что смогу приехать в "Милан", пока был в "Реале", но в жизни иногда случается то, чего вы не ожидаете. Это была мечта, которая сбылась, потому что с раннего возраста я был фанатом "Милана", — сказал Модрич в интервью La Gazzetta dello Sport.
На данный момент Лука Модрич провел за "Милан" 16 матчей, в которых забил один мяч и отдал 2 результативные передачи. Контракт хорватского хавбека с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Фото: Getty Images