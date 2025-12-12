"Динамо" нужен тренер, который вернет клуб на прежние высоты, когда коллектив выступал на хорошем уровне. Самое главное в любом футбольном клубе, в хорошем большом клубе - это своя философия. Руководство "Динамо" должно четко определиться со своими задачами, исходя из этого - выбрать правильного специалиста, который поведет клуб к победам", - сказал Ташуев в интервью "Спорт день за днем".
Напомним, 17 ноября пресс-служба московского "Динамо" объявила об уходе Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен бывший ассистент российского специалиста Ролан Гусев.
На данный момент "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах. Бело-голубые одержали 5 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений в лиге.
Ташуев рассказал, какой тренер нужен московскому "Динамо"
Бывший тренер "Краснодара" Сергей Ташуев прокомментировал ситуацию с главным тренером московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"