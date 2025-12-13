Губерниев назвал разочарованием года этого тренера РПЛ

"Разочарование года для меня — Карпин. Мы говорим про клуб. Я рассчитывал, что Валерий Георгиевич с "Динамо" будут максимально конкурентоспособны. К сожалению, этого мы не видели. К Карпину отношусь с уважением, поэтому для меня это разочарование", — приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
Летом 2025 года Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо", совмещая при этом должность в сборной России. 17 ноября специалист объявил об уходе из клуба. Исполняющим обязанности главного тренера на данный момент работает Ролан Гусев. Вместе с ним бело-голубые провели четыре матча, из них – одна победа, два поражения и одна ничья.
На зимний перерыв "Динамо" ушло, заняв десятое место в турнирной таблице РПЛ. За 18 прошедших туров команда набрала 21 очко.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о главном тренере сборной России по футболу Валерие Карпине.
Фото: ФК "Динамо"