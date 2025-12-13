Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Губерниев назвал разочарованием года этого тренера РПЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о главном тренере сборной России по футболу Валерие Карпине.
Фото: ФК "Динамо"
"Разочарование года для меня — Карпин. Мы говорим про клуб. Я рассчитывал, что Валерий Георгиевич с "Динамо" будут максимально конкурентоспособны. К сожалению, этого мы не видели. К Карпину отношусь с уважением, поэтому для меня это разочарование", — приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

Летом 2025 года Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо", совмещая при этом должность в сборной России. 17 ноября специалист объявил об уходе из клуба. Исполняющим обязанности главного тренера на данный момент работает Ролан Гусев. Вместе с ним бело-голубые провели четыре матча, из них – одна победа, два поражения и одна ничья.

На зимний перерыв "Динамо" ушло, заняв десятое место в турнирной таблице РПЛ. За 18 прошедших туров команда набрала 21 очко.

