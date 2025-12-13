"А лучшим назову Сперцяна. Он лидер "Краснодара", второй сезон подряд играет очень прилично. Благодаря ему команда создает много моментов в атаке, они реализовываются, и результат есть", - сказал Кечинов "Матч ТВ".
Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Атакующий полузащитник в текущем сезоне провел за клуб 25 матчей, забил 9 голов и отдал 13 голевых передач. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
На данный момент "быки" занимают первое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 40 очков в 18-ти встречах.
Кечинов назвал лучшего игрока осенней части сезона РПЛ
Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Кечинов назвал лучшего игрока осенней части сезона чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"