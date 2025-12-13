Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
2 - 1 2 1
Валенсия2 тайм
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
1 - 0 1 0
Кремонезе1 тайм
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
0 - 0 0 0
Хайденхайм1 тайм
Боруссия М
1 - 1 1 1
Вольфсбург1 тайм
Хоффенхайм
1 - 0 1 0
Гамбург1 тайм
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Аугсбург1 тайм
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Кечинов назвал лучшего игрока осенней части сезона РПЛ

Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Кечинов назвал лучшего игрока осенней части сезона чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"
"А лучшим назову Сперцяна. Он лидер "Краснодара", второй сезон подряд играет очень прилично. Благодаря ему команда создает много моментов в атаке, они реализовываются, и результат есть", - сказал Кечинов "Матч ТВ".

Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Атакующий полузащитник в текущем сезоне провел за клуб 25 матчей, забил 9 голов и отдал 13 голевых передач. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

На данный момент "быки" занимают первое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 40 очков в 18-ти встречах.

