Бывший игрок ЦСКА допустил завершение карьеры зимой

"Если даже есть переговоры с какими-то клубами, зачем мне об этом говорить? Думаю, конкретика появится, когда откроется трансферное окно. Если нет — всё, можно сказать, закончил карьеру", - цитирует Бавина "Чемпионат".
Юрий Бавин выступал за ЦСКА, а также за вторую команду петербургского "Зенита". Также полузащитник был игроком екатеринбургского "Урала", "Тамбова", волгоградского "Ротора", "СКА-Хабаровска" и красноярского "Енисея". С лета текущего года Бавин является свободным агентом, в феврале 2026 года футболисту исполнится 32 года.
Полузащитник Юрий Бавин может завершить карьеру этой зимой.
Фото: ФК "Урал"