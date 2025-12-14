Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
17:00
ТоттенхэмНе начат
Сандерленд
17:00
НьюкаслНе начат
Кристал Пэлас
17:00
Манчестер СитиНе начат
Вест Хэм
17:00
Астон ВиллаНе начат
Брентфорд
19:30
ЛидсНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
16:00
ОвьедоНе начат
Сельта
18:15
АтлетикНе начат
Леванте
20:30
ВильярреалНе начат
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
14:30
СассуолоНе начат
Удинезе
17:00
НаполиНе начат
Фиорентина
17:00
ВеронаНе начат
Дженоа
20:00
ИнтерНе начат
Болонья
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
17:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
19:30
МайнцНе начат
Вердер
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
17:00
ГаврНе начат
Страсбург
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ЛилльНе начат
Ланс
19:15
НиццаНе начат
Марсель
22:45
МонакоНе начат

Губерниев назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшего тренера первой половины сезона РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
"Лучший тренер — Талалаев. Тут все понятно, даже очаровываться не надо. Он просто лучший", - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

Напомним, что Андрей Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики" с сентября 2024 года, по итогам прошлого сезона калининградцы стали чемпионами Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ.

По итогам 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится