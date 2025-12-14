Губерниев назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ

"Лучший тренер — Талалаев. Тут все понятно, даже очаровываться не надо. Он просто лучший", - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
Напомним, что Андрей Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики" с сентября 2024 года, по итогам прошлого сезона калининградцы стали чемпионами Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ.
По итогам 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 набранными очками.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшего тренера первой половины сезона РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"