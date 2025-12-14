"Назову Кордобу и Батракова, пусть это будет тандем", - цитирует Губерниева "Матч ТВ".
В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 12 забитых мячей и 6 голевых передач. На счету Алексея Батракова 23 матча за "Локомотив", 15 забитых мячей и 6 результативных передач.
Напомним, что по итогам прошлого сезона Джон Кордоба был признан лучшим футболистом РПЛ.
Спортивный комментатор назвал лучших футболистов первой части сезона РПЛ
Фото: ФК "Локомотив"