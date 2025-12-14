ЭСК признала верным решение Кукуяна удалить защитника "Акрона" в матче с "Зенитом"

- Неделчару, в попытке заблокировать продвижение атакующего игрока к мячу, выставляет руку и совершает неосторожный контакт с лицом соперника. Данное нарушение правил является лишением соперника явной возможности забить гол, - сообщается на сайте РФС.
В 18 туре Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" на выезде уступил петербургскому "Зенит" со счетом 0:2. В первом тайме главный арбитр после просмотра ВАР показал прямую красную карточку защитнику тольяттинцев Йонуцу Неделчару - футболист попал локтем по лицу полузащитнику петербуржцев Педро.