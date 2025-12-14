Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
17:00
ТоттенхэмНе начат
Сандерленд
17:00
НьюкаслНе начат
Кристал Пэлас
17:00
Манчестер СитиНе начат
Вест Хэм
17:00
Астон ВиллаНе начат
Брентфорд
19:30
ЛидсНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
16:00
ОвьедоНе начат
Сельта
18:15
АтлетикНе начат
Леванте
20:30
ВильярреалНе начат
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
14:30
СассуолоНе начат
Удинезе
17:00
НаполиНе начат
Фиорентина
17:00
ВеронаНе начат
Дженоа
20:00
ИнтерНе начат
Болонья
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
17:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
19:30
МайнцНе начат
Вердер
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
17:00
ГаврНе начат
Страсбург
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ЛилльНе начат
Ланс
19:15
НиццаНе начат
Марсель
22:45
МонакоНе начат

ЭСК признала верным решение Кукуяна удалить защитника "Акрона" в матче с "Зенитом"

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) прокомментировал решение арбитра Павла Кукуяна удалить защитника "Акрона" Йонуца Неделчару в матче 18-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:2).
Фото: ФК "Акрон"
- Неделчару, в попытке заблокировать продвижение атакующего игрока к мячу, выставляет руку и совершает неосторожный контакт с лицом соперника. Данное нарушение правил является лишением соперника явной возможности забить гол, - сообщается на сайте РФС.

В 18 туре Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" на выезде уступил петербургскому "Зенит" со счетом 0:2. В первом тайме главный арбитр после просмотра ВАР показал прямую красную карточку защитнику тольяттинцев Йонуцу Неделчару - футболист попал локтем по лицу полузащитнику петербуржцев Педро.

