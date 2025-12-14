- Что касается Баринова, то он игрок стартового состава, но в «Локомотиве» масса молодых ребят, которые развиваются. Если Баринов уйдет, это, конечно, будет потеря, но не смертельная, - сказал Гершкович "Евро-Футбол.Ру".
Ранее сегодня, 3 декабря, в СМИ появилась информация о том, что воспитанник и капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов отклонил финальное предложение московского клуба по продлению контракта и перейдет в ЦСКА.
Нынешнее соглашение 29-летнего хавбека с "железнодорожниками" истекает в конце июня 2026 года. В этом сезоне Баринов провел 24 матча, забил 3 мяча и отдал 7 ассистов.
Гершкович прокомментировал возможный уход Баринова из "Локомотива"
Бывший игрок "Локомотива" Михаил Гершкович высказался о потенциальном уходе полузащитника "железнодорожников" Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"