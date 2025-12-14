- Мойзес выпрыгивает в сторону соперника с неестественно выставленной вверх рукой и совершает контакт рукой с его головой. Игрок ЦСКА не думает о безопасности соперника в данной игровой ситуации, - сообщается на сайте РФС.
Матч 18-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и "Краснодаром" состоялся 7 декабря на "Ozon Арене". Встреча завершилась победой "быков" со счетом 3:2. Мячи за московский клуб забили Мойзес и Матеус Алвес. За "Краснодар" голами отличились Джон Кордоба, Виктор Са и Жоау Батчи. На 68-й минуте матча красную карточку заработал игрок ЦСКА Мойзес.
Левников верно удалил Мойзеса в матче "Краснодаром" - ЭСК
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала верным решение Кирилла Левникова удалить защитника ЦСКА Мойзеса в матче 18-го тура РПЛ с "Краснодаром" (2:3).
Фото: ФК "Краснодар"