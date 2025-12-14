Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
17:00
ТоттенхэмНе начат
Сандерленд
17:00
НьюкаслНе начат
Кристал Пэлас
17:00
Манчестер СитиНе начат
Вест Хэм
17:00
Астон ВиллаНе начат
Брентфорд
19:30
ЛидсНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
16:00
ОвьедоНе начат
Сельта
18:15
АтлетикНе начат
Леванте
20:30
ВильярреалНе начат
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
14:30
СассуолоНе начат
Удинезе
17:00
НаполиНе начат
Фиорентина
17:00
ВеронаНе начат
Дженоа
20:00
ИнтерНе начат
Болонья
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
17:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
19:30
МайнцНе начат
Вердер
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
17:00
ГаврНе начат
Страсбург
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ЛилльНе начат
Ланс
19:15
НиццаНе начат
Марсель
22:45
МонакоНе начат

Левников верно удалил Мойзеса в матче "Краснодаром" - ЭСК

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала верным решение Кирилла Левникова удалить защитника ЦСКА Мойзеса в матче 18-го тура РПЛ с "Краснодаром" (2:3).
Фото: ФК "Краснодар"
- Мойзес выпрыгивает в сторону соперника с неестественно выставленной вверх рукой и совершает контакт рукой с его головой. Игрок ЦСКА не думает о безопасности соперника в данной игровой ситуации, - сообщается на сайте РФС.

Матч 18-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и "Краснодаром" состоялся 7 декабря на "Ozon Арене". Встреча завершилась победой "быков" со счетом 3:2. Мячи за московский клуб забили Мойзес и Матеус Алвес. За "Краснодар" голами отличились Джон Кордоба, Виктор Са и Жоау Батчи. На 68-й минуте матча красную карточку заработал игрок ЦСКА Мойзес.

