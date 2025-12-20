"Можно ли назвать Мусаева лучшим тренером по итогам первой части сезона? Думаю, что да. А следом идет Талалаев", - сказал Терехин "РБ Спорту".
Мурад Мусаев стал главным тренером "Краснодара" в марте 2024 года. В текущем сезоне под его руководством клуб провел 27 матчей, одержал 19 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения.
На данный момент "быки" занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 18-ти играх.
Терехин назвал лучшего тренера в первой части сезона РПЛ
Бывший футболист "Динамо" Олег Терехин назвал лучшего тренера по итогам первой части сезона РПЛ.
Фото: "Чемпионат"