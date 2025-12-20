Матчи Скрыть

Терехин назвал лучшего тренера в первой части сезона РПЛ

Бывший футболист "Динамо" Олег Терехин назвал лучшего тренера по итогам первой части сезона РПЛ.
"Можно ли назвать Мусаева лучшим тренером по итогам первой части сезона? Думаю, что да. А следом идет Талалаев", - сказал Терехин "РБ Спорту".

Мурад Мусаев стал главным тренером "Краснодара" в марте 2024 года. В текущем сезоне под его руководством клуб провел 27 матчей, одержал 19 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

На данный момент "быки" занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 18-ти играх.

