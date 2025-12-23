Талалаев высказался о возможной продаже Сауся

— Читал, вы категорически против активно обсуждаемой в медиа продажи Сауся зимой. Это так?
— Я в принципе против продажи любого своего футболиста. Но при этом я не сторонник обсуждать трансферные планы в прессе. Так что это все чьи-то досужие домыслы, - сказал Талалаев в интервью "СЭ".
В текущем сезоне Владислав Саусь провел за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Рыночная стоимость защитника, согласно версии Transfermarkt, составляет 1,8 миллионов евро, контракт 22-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.
После 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35 набранными очками в своем активе.
Фото: ФК "Балтика"