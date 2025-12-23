Матчи Скрыть

Главный тренер "Балтики" Талалаев рассказал, извиняется ли он перед арбитрами

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев рассказал о своих взаимоотношениях с футбольными арбитрами.
Фото: ФК "Балтика"
"Практически после каждой игры приношу извинения, если чем-то мешал арбитрам. Поскольку знаю, что воздействие тренера мешает концентрироваться на моменте. Более того, я очень сильно уменьшил свое общение с арбитрами и попытки повлиять на них", - приводит слова Талалаева "СЭ".

Андрей Талалаев стал главным тренером калининградской "Балтики" в сентябре 2024 года - по итогам прошлого сезона калининградцы стали чемпионами Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ.

По итогам 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.

