"Сужу только по внешним факторам и тому, что говорят футболисты. С их слов, испанец создал хороший коллектив. Атмосфера в раздевалке всеми поддерживается. Карседо предпочитает работать с небольшой группой игроков — 14-15 человек. Остальные — в том числе пришедшие летом — практически никак не адаптируются.
Предполагаю, что он и в "Спартаке" будет играть в прагматичный футбол, в более оборонительной манере, на результат. И эта действительность может не совпасть с ожиданиями болельщиков", - цитирует Динабурского "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" может назначить Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера - на данный момент специалист занимает аналогичную должность в кипрском "Пафосе". Ранее Карседо работал в испанских клубах "Реал Сарагоса" и "Ивиса", а также был помощником Унаи Эмери.
В ноябре текущего года московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера. Вадим Романов стал исполняющим обязанности главного тренера. По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками в своем активе.
Аналитик "Ариса" рассказал, чего ждать от Карседо, который может возглавить "Спартак"
