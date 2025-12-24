"Сергей Абуезидович известный и опытный специалист. Было несколько кандидатов, мы их рассматривали и обсуждали. Ташуев добивался хороших результатов, в том числе с "Ахматом", выводил "Анжи" в РПЛ. Решили остановиться на нём, плюс я с ним сам очень хорошо знаком, знаю его сильные качества, как он работает, какую игру ставит", – приводит слова Комкова "Матч ТВ".
Пресс-служба красноярского клуба объявила о назначении Ташуева в среду, 24 декабря. Специалист подписал трудовое соглашение с "Енисеем" на полтора года. Ранее пост главного тренера команды покинул Андрей Тихонов.
Последним местом работы Ташуева был "Ахмат", который по итогам сезона-2022/23 занял пятое место в РПЛ. Также 66-летний специалист возглавлял "Краснодар", "Кубань", "Факел" и "Анжи", который вывел в Российскую Премьер-лигу в 2015 году. "Енисей" на данный момент располагается на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги с 23 очками.
В "Енисее" объяснили выбор Ташуева на пост главного тренера
Спортивный директор "Енисея" Михаил Комков прокомментировал назначение Сергея Ташуева главным тренером команды.
Фото: ФК "Ахмат"