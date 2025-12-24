"Пока нет, но понятно, что мы будем к этому стремиться. На данный момент ситуация такая — придёт тренер и будет строить команду. Он будет стараться добиваться результата. Дальше будем смотреть и ставить задачи", – приводит слова Комкова "Матч ТВ".
В среду, 24 декабря пресс-служба "Енисея" объявила о назначении Ташуева главным тренером команды. 66-летний специалист подписал трудовое соглашение с клубом на полтора года. Ранее его пост занимал Андрей Тихонов, который был уволен 9 декабря.
Под руководством Ташуева "Анжи" вышел в Российскую Премьер-лигу в 2015 году. Последним местом работы специалиста был "Ахмат". Вместе с ним грозненцы стали пятыми в РПЛ по итогам сезона-2022/23. "Енисей" идет на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 23 очка.
В "Енисее" назвали цели команды с приходом Ташуева
Спортивный директор "Енисея" Михаил Комков ответил, нацелена ли команда выйти в РПЛ после назначения Сергея Ташуева главным тренером.
Фото: ФК "Факел"