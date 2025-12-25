Матчи Скрыть

"Гордость российского футбола". "Спартак" подколол "Зенит" в шуточном новогоднем ролике

Московский "Спартак" опубликовал новогодний ролик, в котором пошутил над "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"


По сюжету, болельщик красно-белых попадает в мир, где не существует "Спартака". На одном из кадров герой видит рекламный баннер, на котором изображены бразильские футболисты "Зенита" — Дуглас Сантос, Вендел и Жерсон. Фотографию игроков сопровождает надпись "Народная команда, гордость российского футбола!"

"Спартак" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на шестом месте. В активе команды 29 очков после 18-ти туров РПЛ. "Зенит" с 39 очками располагается на втором месте, уступая лидирующему "Краснодару" одно очко.

