"Гордость российского футбола". "Спартак" подколол "Зенит" в шуточном новогоднем ролике
Фото: ФК "Спартак"
По сюжету, болельщик красно-белых попадает в мир, где не существует "Спартака". На одном из кадров герой видит рекламный баннер, на котором изображены бразильские футболисты "Зенита" — Дуглас Сантос, Вендел и Жерсон. Фотографию игроков сопровождает надпись "Народная команда, гордость российского футбола!"
"Спартак" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на шестом месте. В активе команды 29 очков после 18-ти туров РПЛ. "Зенит" с 39 очками располагается на втором месте, уступая лидирующему "Краснодару" одно очко.