Арустамян уверен, что "Балтика" не проиграет "Зениту" в 19 туре

Игра состоится 27 февраля 2026 года и откроет 19 тур.
"Считаю, что "Балтика" в первом матче после паузы не проиграет «Зениту». Просто знаю, как Талалаев готовит команду в межсезонье, помню по "Пюнику", — сказал Арустамян в "Коммент.Шоу".
Нынешний наставник "Балтики" Андрей Талалаев тренировал армянский "Пюник" с июня 2018-го по апрель 2019 года. Калининградскую команду он возглавляет с сентября 2024-го.
По итогам 18 туров РПЛ-2025/26 "Балтика" с 35 очками располагается на 5-м месте турнирной таблицы чемпионата. Команда пропустила меньше всех мячей в лиге — 7 голов, забив при этом 24 мяча.