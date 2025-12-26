Матчи Скрыть

Арустамян уверен, что "Балтика" не проиграет "Зениту" в 19 туре

Футбольный комментатор, журналист Нобель Арустамян поделился ожиданиями от матча "Зенита" с "Балтикой" в 19 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Балтика"
Игра состоится 27 февраля 2026 года и откроет 19 тур.

"Считаю, что "Балтика" в первом матче после паузы не проиграет «Зениту». Просто знаю, как Талалаев готовит команду в межсезонье, помню по "Пюнику", — сказал Арустамян в "Коммент.Шоу".

Нынешний наставник "Балтики" Андрей Талалаев тренировал армянский "Пюник" с июня 2018-го по апрель 2019 года. Калининградскую команду он возглавляет с сентября 2024-го.

По итогам 18 туров РПЛ-2025/26 "Балтика" с 35 очками располагается на 5-м месте турнирной таблицы чемпионата. Команда пропустила меньше всех мячей в лиге — 7 голов, забив при этом 24 мяча.

