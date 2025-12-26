Источник: "Зенит" готов обсуждать продажу Нино - названа сумма

Как сообщает журналист Экрем Конур, интерес к футболисту проявляют сразу два клуба - "Крузейро" и "Флуминенсе".
По информации источника, петербургский клуб не исключает возможность переговоров по трансферу игрока и готов рассматривать предложения, начинающиеся от 10 миллионов евро. При этом отмечается, что сам Нино уже отклонил один из вариантов - защитник не принял предложение от "Крузейро".
Нино перебрался в "Зенит" из "Флуминенсе" зимой 2024 года. Контракт 27-летнего защитника с "Зенитом" рассчитан до лета 2028 года.
Фото: ФК "Зенит"