Агент Дивеева прокомментировал слухи о сделке с "Зенитом"

Ранее в прессе была информация, что ЦСКА и "Зенит" якобы согласовали условия сделки, а официальное объявление может состояться в ближайшие дни. Однако представитель Дивеева не стал подтверждать эту информацию.
- Надо спросить у ЦСКА и "Зенита". Какова вероятность, что трансфер состоится? Пока не знаю, посмотрим, - цитирует агента Metaratings.ru.
24-летний Гонду за время выступлений за петербургскую команду провел 51 матч, в которых забил 13 мячей и отдал три ассиста на партнёров.
Игорь Дивеев за время игры за ЦСКА принял участие в 203 поединках, отметившись 20 голами и пятью результативными передачами.