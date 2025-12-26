Матчи Скрыть

Агент Дивеева прокомментировал слухи о сделке с "Зенитом"

Агент игрока ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в "Зенит" в рамках обмена на нападающего Лусиано Гонду.
Ранее в прессе была информация, что ЦСКА и "Зенит" якобы согласовали условия сделки, а официальное объявление может состояться в ближайшие дни. Однако представитель Дивеева не стал подтверждать эту информацию.

- Надо спросить у ЦСКА и "Зенита". Какова вероятность, что трансфер состоится? Пока не знаю, посмотрим, - цитирует агента Metaratings.ru.

24-летний Гонду за время выступлений за петербургскую команду провел 51 матч, в которых забил 13 мячей и отдал три ассиста на партнёров.

Игорь Дивеев за время игры за ЦСКА принял участие в 203 поединках, отметившись 20 голами и пятью результативными передачами.

