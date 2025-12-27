Ташуев не понял логику "Спартака" в поиске главного тренера

Специалист признался, что ему сложно понять логику, которой руководствуется руководство красно-белых при выборе кандидатов.
Ранее в СМИ появлялась информация, что одним из претендентов на пост главного тренера "Спартака" является испанский специалист Хуан Карлос Карседо, ныне работающий в кипрском "Пафосе".
По словам Ташуева, ситуация вокруг московского клуба вызывает у него недоумение. Он отметил, что другие команды уже определились с тренерами, тогда как в "Спартаке" процесс затянулся. Также специалист подчеркнул, что при выборе наставника должны учитываться стиль игры и философия клуба, а кандидат обязан соответствовать традициям красно-белых.
- Я не знаю, по каким критериям там подбирают тренера. Должен же быть стиль, философия игры. Тренер должен соответствовать традициям "Спартака"… Сейчас пишут, что хотят позвать тренера из чемпионата Кипра. Что такое Кипр?. Поражает логика в московском клубе. Своих специалистов, что ли, нет? Ну вот почему Кипр? Почему "Пафос"? Потому что пафосный клуб, что ли? - цитирует Ташуева "СЭ".
Ташуев добавил, что его удивляет возможная ставка на зарубежного специалиста, учитывая наличие российских тренеров с серьёзным опытом и титулами.
Фото: ФК "Спартак"