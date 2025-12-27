Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Ноттингем Форест
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен
Арсенал
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Бернли
0 - 0 0 0
ЭвертонЗавершен
Вест Хэм
0 - 1 0 1
ФулхэмЗавершен
Брентфорд
4 - 1 4 1
БорнмутЗавершен
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ВулверхэмптонЗавершен
Челси
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
0 - 3 0 3
КомоЗавершен
Торино
1 - 2 1 2
КальяриЗавершен
Удинезе
1 - 1 1 1
ЛациоЗавершен

Кафанов назвал самых прогрессирующих российских вратарей в 2025 году

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о голкиперах, которые заметнее других прибавили в 2025 году.
Специалист выделил несколько фамилий, отметив динамику их развития за последний календарный период.

По словам Кафанова, наибольший прогресс продемонстрировал Станислав Агкацев из "Краснодара".

"В первую очередь, Агкацев - самый прогрессирующий. Максим Бориско последние полгода только показывает хороший рост, но поскольку вопрос о результатах за календарный год, пока его назвать не могу, - цитирует Кафанова "Советский спорт".

Кафанов добавил, что по итогам осенней части сезона Бориско выглядел одним из лучших по динамике развития среди российских вратарей.

