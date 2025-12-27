Кафанов назвал самых прогрессирующих российских вратарей в 2025 году

Специалист выделил несколько фамилий, отметив динамику их развития за последний календарный период.
По словам Кафанова, наибольший прогресс продемонстрировал Станислав Агкацев из "Краснодара".
"В первую очередь, Агкацев - самый прогрессирующий. Максим Бориско последние полгода только показывает хороший рост, но поскольку вопрос о результатах за календарный год, пока его назвать не могу, - цитирует Кафанова "Советский спорт".
Кафанов добавил, что по итогам осенней части сезона Бориско выглядел одним из лучших по динамике развития среди российских вратарей.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о голкиперах, которые заметнее других прибавили в 2025 году.
Фото: ФК "Краснодар"