Баранник сомневается в уходе защитника "Зенита" зимой

Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Баранник поделился мнением о возможном расставании петербургского клуба с защитником Нино, к которому, по сообщениям СМИ, проявляют интерес несколько команд.
Фото: ФК "Зенит"
По его словам, вероятность такого трансфера в зимнее межсезонье выглядит крайне низкой.

- С кем-то другим, наверное, можно было бы расстаться. Не получается найти достойную замену Нино. Было бы не совсем правильно без него бороться за титул, - цитирует Баранника "Спорт день за днем".

Ранее появлялась информация, что сам футболист рассматривает вариант возвращения в Бразилию. Сообщалось, что интерес к защитнику проявляют "Крузейро" и "Флуминенсе".

В этом сезоне РПЛ Нино принял участие в 15 матчах РПЛ, забил один гол и один раз ассистировал партнеру. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Клуб с берегов Невы имеет в своем активе 39 баллов и идёт вторым в чемпионате.

