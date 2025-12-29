Писарев оценил подъем сборной России в рейтинге ФИФА, несмотря на отстранение

До международного бана сборная России занимала 36-ю строчку рейтинга, 2025 год она завершает на 33-й позиции.
"Уровень команды можно оценить рейтингом ФИФА. Давайте не забывать, для чего нужна сборная. Она приносит людям праздник, положительные эмоции. Мы уже почти четыре года отстранены, но в рейтинге только прибавили.
21 матч не проигрывали, установили рекорд. Можно говорить, что в соперниках были не самые сильные команды. У вас ведь, если забил 10 мячей, значит, соперник несерьезный. А в других случаях спрашивают, почему не забили много. Всегда есть недовольные", — сказал Писарев в беседе с "Чемпионатом".
Сборная России отстранена от международных турниров с марта 2022 года. За это время команда провела 26 товарищеских матчей, в которых одержала 15 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения. В ноябре 2025 года россияне сыграли вничью 1:1 с Перу, а также уступили сборной Чили со счетом 0:2.
Фото: сборная России