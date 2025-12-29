Писарев высказался о нынешнем лимите на легионеров в РПЛ

С 2022 года клубы РПЛ могут заявлять на сезон максимум 13 иностранных футболистов, а одновременно использовать на поле не более 8 легионеров.
"Мне кажется, это самый рабочий вариант. Я не вижу, что требуется искусственно расчищать место для наших игроков. Допустим, в сборной Англии по три игрока на одну позицию, но в АПЛ играет меньше своих, чем иностранцев. Главное — конкурентная среда. Вот что нужно создать", — передает слова Писарева "Чемпионат".
Со следующего сезона лимит на легионеров в РПЛ будет постепенно ужесточаться, пока в сезоне 2028/2029 не установится новый лимит — 10 иностранцев в заявке, 5 на поле.
Тренер сборной России по футболу Николай Писарев поделился мнением о действующем лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
