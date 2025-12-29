Писарев рассказал, почему Дугласа Сантоса не вызвали в сборную России

"Георгич с ним общался. Я со своей стороны не замечал, чтобы у него не было желания. Но там был достаточно короткий период, а потом он стал иностранцем", - приводит слова Писарева "Чемпионат".
Напомним, что защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос получил паспорт гражданина Российской Федерации. Игрок мог быть вызван в сборную России, но через некоторое время получил вызов в сборную Бразилии и начал вновь считаться легионером в РПЛ.
Защитник выступает за петербургский клуб с 2019 года, всего Сантос провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 231 матч и записал на свой счет 9 забитых мячей и 34 голевые передачи.
Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, почему Дуглас Сантос не получил вызов в национальную команду России.
Фото: ФК "Зенит"