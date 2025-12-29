"Про Талалаева я уже все сказал, когда он за две недели поменял три команды и в каждом клубе целовал все подряд. "Ахмат", "Торпедо" и "Химки". Три года назад про него никто слова не говорил, а сейчас возомнил о себе. Я людей оцениваю по поступкам", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Андрей Талалаев возглавил калининградскую "Балтику" в сентябре 2024 года, под его руководством команда заняла первое место в турнирной таблице Первой Лиги по итогам прошлого сезона и напрямую вышла в РПЛ. Ранее Талалаев был главным тренером московского "Торпедо", подмосковных "Химок" и ряда других российских клубов.
По итогам 18 сыгранных туров калининградцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.
"В каждом клубе целовал все подряд". Мостовой - о Талалаеве
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"