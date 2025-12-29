- Но думаете, что после "Пафоса" Карседо не очень интересно будет работать в России?
- Возможно, да. Это может быть интересно только с финансовой точки зрения. Когда Россию вернут в еврокубки, пока неизвестно, а "Пафос" там играет, - сказал Гунько "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство московского "Спартака" одобрило кандидатуру Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера клуба.
На данный момент испанский специалист является наставником в кипрском "Пафосе". В текущем сезоне под его руководством команда провела 27 матчей, одержала 16 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Соглашение с Карседо рассчитано до конца мая 2026 года.
Гунько рассказал, из-за чего Карседо может быть интересно поработать в "Спартаке"
Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Гунько высказался о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером клуба.
Фото: "Реал Сарагоса"